❗️⚡️Мариупольское и Волновахское операционные направления пребывают за эшелонированным оборонительным заслоном на оперативной глубине 40 км (Волноваха) и 80 км (Мариуполь).
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❗️⚡️Мариупольское и Волновахское операционные направления пребывают за эшелонированным оборонительным заслоном на оперативной глубине 40 км (Волноваха) и 80 км (Мариуполь).