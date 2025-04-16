Россиянам не советуют покупать квартиру с отделкой

Эксперт высказалась о последствиях плохого ремонта от застройщика Какие последствия могут ждать жильцов квартир с плохим ремонтом от застройщика, радио Sputnik рассказала дизайнер интерьера, архитектор Мария Боровская.
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