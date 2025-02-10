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Петербургский дневник

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Россиянам рассказали, как действовать для возврата своих инвестиций

Россиянам рассказали, как действовать для возврата своих инвестиций

Бывают варианты, когда компания не хочет возвращать деньги Какие шаги имеет смысл предпринять инвестору, если компания отказывается возвращать деньги, радио Sputnik рассказала эксперт по финансам Мария Кузнецова.

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