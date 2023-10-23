Отчетность ТГК-1 и заседание совета директоров «Газпрома» - основные события 24 октября

Во вторник, 24 октября, ТГК-1 представит операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2023 года.По итогам 9 месяцев 2022 года компания уменьшила выработку электроэнергии на 0,5%, до 21,71 млрд кВт ч, тогда как отпуск тепловой энергии снизился на 1,9%, до 15,49 млн Гкал.
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