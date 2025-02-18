Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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На СВО появилось то самое оружие. На новых физических принципах. О котором говорил Путин

На СВО появилось то самое оружие. На новых физических принципах. О котором говорил Путин

Многие помнят, как в 2023 году Верховный главнокомандующий заявил, что Россия завершает разработку оружия на новых физических принципах.

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