Политические итоги недели в медиацентре «Патриот» подведет Николай Межевич

Чего добилась Россия на переговорах с США? Пойдет ли НАТО на уступки России и как должны выглядеть гарантии от Альянса? Сенат США отказался вводить новые санкции против «Северного потока — 2» из-за опасений окончательно рассориться с Германией.
Чего добилась Россия на переговорах с США? Пойдет ли НАТО на уступки России и как должны выглядеть гарантии от Альянса? Сенат США отказался вводить новые санкции против «Северного потока — 2» из-за опасений окончательно рассориться с Германией.
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