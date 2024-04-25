Зачем нужно ведомство по делам мигрантов?

Казалось бы, простой вопрос, но вряд ли на него можно дать однозначный ответ. Ведомство. Авторские права на иллюстрацию принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ Во-первых, надобность в новом ведомстве назрела объективно: службы, призванные контролировать и решать проблемы мигрантов явно не справляются с этой задачей.