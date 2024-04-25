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Зачем нужно ведомство по делам мигрантов?

Зачем нужно ведомство по делам мигрантов?

Казалось бы, простой вопрос, но вряд ли на него можно дать однозначный ответ. Ведомство. Авторские права на иллюстрацию принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ Во-первых, надобность в новом ведомстве назрела объективно: службы, призванные контролировать и решать проблемы мигрантов явно не справляются с этой задачей.

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Комментарии
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Е Пронина
читатели думают, что хватит трепаться, давно пора переходить к делу!!!!принять законы прямого действия, остановить  выдачу гражданства азиатам-мигрантам, все кто находится на территории РФ пересчитать ,перепроверить паспорта, экзамены, чем занимаются, оплату налогов и тд, и выслать этот мусор))
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15 час.
саша пупкин
А ФМС тогда нахрена??? Бабло стричь??
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14 час.

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