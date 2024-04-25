Казалось бы, простой вопрос, но вряд ли на него можно дать однозначный ответ. Ведомство. Авторские права на иллюстрацию принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ Во-первых, надобность в новом ведомстве назрела объективно: службы, призванные контролировать и решать проблемы мигрантов явно не справляются с этой задачей.
Зачем нужно ведомство по делам мигрантов?
Комментарии
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Е Пронина
читатели думают, что хватит трепаться, давно пора переходить к делу!!!!принять законы прямого действия, остановить выдачу гражданства азиатам-мигрантам, все кто находится на территории РФ пересчитать ,перепроверить паспорта, экзамены, чем занимаются, оплату налогов и тд, и выслать этот мусор))
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15 час.
саша пупкин
А ФМС тогда нахрена??? Бабло стричь??
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14 час.
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