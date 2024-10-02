Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Акрона» (5:1) подвел итоги игры и высказался о травме форварда Максима Глушенкова, который вышел на замену во второй тайме и получил травму.
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