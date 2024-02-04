В Тамбовской области продолжается иммунизация против кори

В Тамбовской области продолжается кампания по подчищающей иммунизации против кори. Её целью является предотвращение распространения вируса кори в том числе иностранными гражданами, прибывающими из других неблагополучных стран для трудовой деятельности.
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