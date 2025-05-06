Трамп: падение цен на нефть усиливает давление на РФ и повышает шансы на заключение мирного соглашения

Bloomberg отмечает, что американский эталонный сорт WTI с момента вступления Трампа в должность в январе подешевел более чем на четвертьПрезидент США Дональд Трамп заявил, что невысокие цены на нефть благоприятствуют достижению с РФ договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.
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