Трамп: падение цен на нефть усиливает давление на РФ и повышает шансы на заключение мирного соглашения

Bloomberg отмечает, что американский эталонный сорт WTI с момента вступления Трампа в должность в январе подешевел более чем на четвертьПрезидент США Дональд Трамп заявил, что невысокие цены на нефть благоприятствуют достижению с РФ договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.