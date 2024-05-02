Иран и РФ прорабатывают запуск платежей в цифровых валютах ЦБ

Иран и Россия работают над новыми методами для проведения расчетов. Среди них – цифровые валюты центральных банков и цифровые финансовые активы, пишут «Известия» со ссылкой на торгового атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен.
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