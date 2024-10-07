Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Пленный украинец заявил, что ВСУ нечего противопоставить ВС РФ

Пленный украинец заявил, что ВСУ нечего противопоставить ВС РФ

Украинская сторона не в состоянии противостоять Вооруженным силам России, считает взятый в плен российскими бойцами украинец Александр Новак из пулеметного взвода 150-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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