МГЕР провела в Петербурге реконструкцию в память о юных героях войны

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. "Молодая гвардия "Единой России" (МГЕР) провела в Санкт-Петербурге военно-историческую реконструкцию "Юные защитники Родины", посвященную подвигу молодых участников Великой Отечественной войны и 84-й годовщине создания подпольной антифашистской организации "Молодая гвардия".
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