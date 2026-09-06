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ТАСС

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МГЕР провела в Петербурге реконструкцию в память о юных героях войны

МГЕР провела в Петербурге реконструкцию в память о юных героях войны

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. "Молодая гвардия "Единой России" (МГЕР) провела в Санкт-Петербурге военно-историческую реконструкцию "Юные защитники Родины", посвященную подвигу молодых участников Великой Отечественной войны и 84-й годовщине создания подпольной антифашистской организации "Молодая гвардия".

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