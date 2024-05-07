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Вечерний Новосибирск

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Инспектор ГИБДД из Болотного заявил об угрозе мести азербайджанской диаспоры

Инспектор ГИБДД из Болотного заявил об угрозе мести азербайджанской диаспоры

Громкое дело инспектора Гусева три года назад потрясло страну. Сотрудник ГИБДД во время погони остановил наглухо затонированную иномарку, которая не выполнила требование об остановке на трассе в Мошковском районе.

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