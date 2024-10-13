ЦАХАЛ не считает вторжение танков на базу ООН штурмом — ВС Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не считает вторжение на территорию миротворцев Организации объединенных наций (ООН) «штурмом», 13 октября заявил представитель вооруженных сил страны Надав Шошани, передает газета Haaretz.
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