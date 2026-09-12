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Царьград

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Биолог Лялина предложила сбалансированные рецепты для перекуса

Биолог Лялина предложила сбалансированные рецепты для перекуса

И.о. декана факультета естественных наук Ирина Лялина рассказала о сбалансированных перекусах. Овощные палочки с хумусом, курага с миндалем и творог с изюмом помогут нормализовать пищеварение и поддержать энергетический баланс.

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