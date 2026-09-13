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The Eurasia Daily news agency

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Urgently to Moscow: Rada deputy urged to urgently look for a way out of the war

Urgently to Moscow: Rada deputy urged to urgently look for a way out of the war

Verkhovna Rada deputy Artem Dmytruk called on responsible Ukrainian politicians to go to Moscow and Minsk to find a way out of the war, since the West is not interested in peace.

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