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«Ман Сити» взял ЛЧ и сделал требл, Швентек выиграла «Ролан Гаррос», «Вегас» в шаге от Кубка Стэнли, победы Нуньес и Оливейры, «Пари НН» и «Факел» остались в РПЛ и другие новости

«Ман Сити» взял ЛЧ и сделал требл, Швентек выиграла «Ролан Гаррос», «Вегас» в шаге от Кубка Стэнли, победы Нуньес и Оливейры, «Пари НН» и «Факел» остались в РПЛ и другие новости

Привет, друзья! Надеемся, вы встречаете воскресенье в хорошем настроении. Даже если вы болельщик «Интера»! Впереди насыщенный день, так что скорее пробежимся по главным новостям субботы 🏃‍♂️ 1.

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