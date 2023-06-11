«Ман Сити» взял ЛЧ и сделал требл, Швентек выиграла «Ролан Гаррос», «Вегас» в шаге от Кубка Стэнли, победы Нуньес и Оливейры, «Пари НН» и «Факел» остались в РПЛ и другие новости

Привет, друзья! Надеемся, вы встречаете воскресенье в хорошем настроении. Даже если вы болельщик «Интера»! Впереди насыщенный день, так что скорее пробежимся по главным новостям субботы 🏃♂️ 1.
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