В России стало хуже: Тысячи узбеков уезжают на родину. Что оттолкнуло мигрантов

Автор: Редакция Новоросинформ Кормушка захлопнулась: Россия уже не так привлекательна для приезжих из Средней Азии.
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Предложен замечательный закон, который должен упорядочить миграционные процессы в России. Будем надеяться, что это не благие намерения... Закон ещё не принят и до принятия его ещё могут так выхолостить, что останется только название. Как это бывало уже не раз. Да и исполнители, которые привыкли наживать на этом процессе солидные состояния не боясь наказания, пока остаются на своих местах. Даже инициаторы этого закона предполагают, что его внедрение в практику применения продлится не менее шести лет. Как я понимаю, на всё нужна политическая воля, иначе всё будет так, как было с укреплением берегов Волги. Помните, миллиарды рублей освоены, а реальных работ выполнено порядка 10-15% от задуманного. Поживём, увидим. Надежда, умирает последней.
Неужели удастся лишить кормушки чиновников и ментов?