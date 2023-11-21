Об этом знаменитый пермяк сообщил в своем телеграм-канале.Гавриил Гордеев стал отцом в пятый раз. Продюсер разместил в своем телеграм-канале фотографию себя в медицинском костюме и подписал: «Лифтолук счастья!» «Вот такие они, мужчины, — хотят выложить фото и стать частью чуда.