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Царьград

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Оккупанты осквернили братскую могилу красноармейцев в Казачьей Локне: особенно усердствовал "бешеный скунс" из Литвы

Оккупанты осквернили братскую могилу красноармейцев в Казачьей Локне: особенно усердствовал "бешеный скунс" из Литвы

Нацист справил нужду на мемориале и сфотографировал свой "перформанс".Воины СпН "Ахмат", десантники, морпехи и другие подразделения русской армии продолжающие гнать врага из Курской области.

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