Что важно понимать по Курской области 🔺Боевые действия на госгранице шли всю ночь, однако активная фаза, в том числе основная часть ответных мероприятий, ожидается начиная с сегодняшнего дня.
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Что важно понимать по Курской области 🔺Боевые действия на госгранице шли всю ночь, однако активная фаза, в том числе основная часть ответных мероприятий, ожидается начиная с сегодняшнего дня.
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