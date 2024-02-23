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Закон, порядок, государство

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Транспортные полицейские в Краснодарском крае задержали в поезде наркосбытчика синтетических наркотиков

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции совместно с оперуполномоченными уголовного розыска, линейного отдела МВД России на станции Кавказская при сопровождении пассажирского поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Махачкалу, выявили 30-летнего жителя города Москвы, подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств.

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