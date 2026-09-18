Как выбить алименты матери-одиночке: в Госдуме нашли выход

В Госдуме обсудили, как матери-одиночки могут получить алименты, если отец ребенка не платит.Что делать, если отец ребенка не хочет платить алименты, матери-одиночке? В ходе круглого стола в Госдуме, который прошел 18 сентября и стал последним в этом созыве, предложили: деньги должно дать государство.