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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лаос о фоле Ли Кан Ина в игре с «Реалом»: «Мы привыкли, что это красная. Поведение Вальверде не дало ВАР вмешаться»

Антонио Матеу Лаос прокомментировал решение главного арбитра матча « Атлетико » – « Реал » (2:1) Мигеля Анхеля Ортиса Арьяса не наказывать Ли Кан Ина за грубый фол на Федерико Вальверде .

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