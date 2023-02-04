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Ежедневно более восьми тысяч жителей новых регионов подают заявление на паспорт РФ

Ежедневно более восьми тысяч жителей новых регионов подают заявление на паспорт РФ

Сотрудники пресс-службы Министерства Внутренних Дел Российской Федерации распространяют информацию о том, что каждые сутки порядка 8 тысяч граждан, которые проживают на территории принятых в состав государства регионов, просят о выдаче им паспорта.

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