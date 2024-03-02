20 любимых актрис, которые не раз надевали свадебные платья в кино. А нам теперь спорь, какой образ был круче

Костюмы из фильмов всегда приковывают к себе восхищенные взгляды зрителей. А если наряд свадебный, то у него есть все шансы стать культовым, как это произошло с платьями Джулии Робертс и Сары Джессики Паркер из кинолент «Сбежавшая невеста» и «Секс в большом городе» соответственно.