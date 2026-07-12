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Cын Хьюитта проиграл в финале юниорского «Уимблдона». Он вел с брейком в решающем сете

Круз Хьюитт уступил Джордану Ли в финале юниорского « Уимблдона ». Матч закончился со счетом 6:4, 4:6, 5:7.

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