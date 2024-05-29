Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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    Это был Православный Праздник ДЕНЬ ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ. Голову надо иметь и  не переходить  все человеческие ограничения...Очевидец рассказа...
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Reuters: США бойкотируют мероприятие ООН в память о Раиси

Reuters: США бойкотируют мероприятие ООН в память о Раиси

Представители США не будут присутствовать на мероприятии ООН в память о погибшем в этом месяце президенте Ирана Эбрахиме Раиси, вертолет с иранским лидером на борту потерпел крушение в плохую погоду на северо-западе страны.

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