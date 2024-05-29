Reuters: США бойкотируют мероприятие ООН в память о Раиси

Представители США не будут присутствовать на мероприятии ООН в память о погибшем в этом месяце президенте Ирана Эбрахиме Раиси, вертолет с иранским лидером на борту потерпел крушение в плохую погоду на северо-западе страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии