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RT Russia

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Россиян предупредили о схеме мошенников с «заменой счёта» в ЦБ

Россиян предупредили о схеме мошенников с «заменой счёта» в ЦБ

Мошенники под видом работников «финансовой разведки» или сотрудников правоохранительных органов стали убеждать россиян срочно обновить «основной счёт» в Центробанке под предлогом якобы утечки персональных данных, предупреждает ЦБ России.

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