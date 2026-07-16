Россиян предупредили о схеме мошенников с «заменой счёта» в ЦБ

Мошенники под видом работников «финансовой разведки» или сотрудников правоохранительных органов стали убеждать россиян срочно обновить «основной счёт» в Центробанке под предлогом якобы утечки персональных данных, предупреждает ЦБ России.
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