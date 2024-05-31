Врач, наблюдавший Анастасию Заворотнюк, рассказал, когда она по-настоящему начала угасать

Заворотнюк в последнее время лечилась в частной клинике бесплатно. Все подробности этого выяснил телеграм-канал "SHOT"Один из врачей, консультировавших Анастасию Заворотнюк, поведал, что звезда "Моей прекрасной няни" пыталась излечиться экспериментальным методом.