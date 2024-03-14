Тофилат освещает 'мутные' аспекты тендера на аренду в молдавском аэропорту

Бывший директор ГП «Железная дорога Молдовы» Олег Тофилат, покинувший свой пост в феврале, подверг критике процесс организации тендера на коммерческие помещения в аэропорту, указав на недостатки и риски конкурса.
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