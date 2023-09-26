Стартовали продажи новой модели

Российская линейка бренда Jetour, дочерней компании китайской Chery, официально расширилась. Помимо модного Jetour Dashing и просторного Jetour X90 Plus, в России стартуют продажи «младшего брата» последней модели — Jetour X70 Plus.
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