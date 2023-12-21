Петербуржцев приглашают всей семьей покататься на коньках и посмотреть шоу на Конюшенной площади

Губернатор Северной столицы Александр Беглов посетил каток на Конюшенной площади. По 14 января в исторической локации петербуржцы и гости города смогут покататься на коньках, а с 30 декабря по 14 января для них будут ежедневно проходить ледовые шоу.
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