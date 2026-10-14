Десять рейсов из Турции в Москву развернули из-за ограничений безопасности в аэропорту Внуково, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.
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