Совместное мероприятие по осмотру объектов перевозки опасных грузов.

C 26.09.2023 по 28.09.2023 года были проведены совместные мероприятия Бобруйского межрайонного отдела Могилевского областного управления Госпромнадзора, ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома, филиала Транспортной инспекции по г.
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