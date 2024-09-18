Михаил Зыгарь* обжаловал статус иноагента в суде

Осуждённый заочно журналист Зыгарь* обратился в суд, чтобы обжаловать статус иноагента.Журналист Михаил Зыгарь* обжаловал во Втором кассационном суде общей юрисдикции отказ в снятии с него статуса иноагента.
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