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Царьград

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Михаил Зыгарь* обжаловал статус иноагента в суде

Михаил Зыгарь* обжаловал статус иноагента в суде

Осуждённый заочно журналист Зыгарь* обратился в суд, чтобы обжаловать статус иноагента.Журналист Михаил Зыгарь* обжаловал во Втором кассационном суде общей юрисдикции отказ в снятии с него статуса иноагента.

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