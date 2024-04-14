В Госдуме не исключили гастроли Аллы Пугачевой по России

Примадонне придется пересмотреть свое отношение к родине.Депутат Госдумы Сергей Соловьев призвал известную певицу Аллу Пугачеву публично признать свои ошибки и попросить прощения за антироссийскую позицию.
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