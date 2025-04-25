ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 097 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vova Гарин
    Лучше бы зелю послал по русски в эротическое настоящее.В Турции мужчина ...
  • Vova Гарин
    Пиндосы с евреями хуячат мирных палестинцев а нам трамп запрещает вести СВО.Al Masirah сообщи...
  • Игорь Васиков
    Мутная история с этой дамой... Похоже исполняет...МВД проверит данн...

Маск иронично отреагировал на слова Зеленского о помощи США

Маск иронично отреагировал на слова Зеленского о помощи США

Слова президента Украины Владимира Зеленского об учете помощи Вашингтона вызывают смех. Об этом 25 апреля заявил предприниматель и руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх