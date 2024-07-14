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Мой мармеладный! Что мы увидели в главном магазине Haribo в Бонне

Мой мармеладный! Что мы увидели в главном магазине Haribo в Бонне

Медвежат Haribo знают все, ведь сегодня эти мармеладки продаются по всему миру, включая Россию. Но знаете ли вы, как и благодаря кому появилась компания Haribo? А в их фирменный магазин в Бонне заходили? Если нет, усаживайтесь поудобнее, сейчас всё расскажем и покажем.

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