Мой мармеладный! Что мы увидели в главном магазине Haribo в Бонне

Медвежат Haribo знают все, ведь сегодня эти мармеладки продаются по всему миру, включая Россию. Но знаете ли вы, как и благодаря кому появилась компания Haribo? А в их фирменный магазин в Бонне заходили? Если нет, усаживайтесь поудобнее, сейчас всё расскажем и покажем.