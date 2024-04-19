Границы садового участка: 20 великолепных идей организации пространства

Великолепные идеи организации пространства на дачном участке. Часто случается так, что хозяйка ежедневно пропадает на своем садовом участке, стараясь превратить клумбы в произведения искусства, но не хватает завершающего штриха.
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