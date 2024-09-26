Россияне озвучили своей гонорар за наставничество и экспертизу

В большинстве компании РФ нет такой практики, считают респонденты Большинство россиян, достигших успехов в карьере, делятся опытом и знаниями, но менторство в РФ развито недостаточно, сказано в исследовании сообщества предпринимателей CLUB 500, пишет РИАМО.
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