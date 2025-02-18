Эдгард Запашный резко высказался об Алле Пугачевой: «Растоптала себя как личность»

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка рассказал, какие именно поступки певицы читает неприемлемыми Известный дрессировщик и народный артист России Эдгард Запашный в интервью aif.
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