Директор «Барсы» о возвращении Неймара: «Это больше журналистская тема»

«Обстоятельства такие, какие есть, и мы сосредоточены на старте сезона и регистрации игроков. Я оптимист и верю, что сможем зарегистрировать всех игроков до воскресенья (13 августа «Барса» сыграет с «Хетафе» в 1-м туре Ла Лиги – прим.