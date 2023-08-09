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Директор «Барсы» о возвращении Неймара: «Это больше журналистская тема»

Директор «Барсы» о возвращении Неймара: «Это больше журналистская тема»

«Обстоятельства такие, какие есть, и мы сосредоточены на старте сезона и регистрации игроков. Я оптимист и верю, что сможем зарегистрировать всех игроков до воскресенья (13 августа «Барса» сыграет с «Хетафе» в 1-м туре Ла Лиги – прим.

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