«Дочка» Siemens не готова расстаться с проектами «Росатома»

Глава набсовета компании выступил в защиту сотрудничества Siemens с «Росатомом» в Венгрии. Там строятся два новых энергоблока для атомной станции «Пакш-2»Глава наблюдательного совета немецкой Siemens Energy Джо Козер выступил в защиту планов продолжать вести бизнес с «Росатомом» в Венгрии при строительстве двух новых энергоблоков для атомной станции «Пакш-2».