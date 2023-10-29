«Дочка» Siemens не готова расстаться с проектами «Росатома»

Глава набсовета компании выступил в защиту сотрудничества Siemens с «Росатомом» в Венгрии. Там строятся два новых энергоблока для атомной станции «Пакш-2»Глава наблюдательного совета немецкой Siemens Energy Джо Козер выступил в защиту планов продолжать вести бизнес с «Росатомом» в Венгрии при строительстве двух новых энергоблоков для атомной станции «Пакш-2».
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