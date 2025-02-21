КОНКАКАФ приняла решение наказать арбитра, попросившего автограф у Месси

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) решила наказать арбитра Марко Антонио Ортиса Нава, попросившего автограф у Месси после матча Кубка чемпионов между "Интером Майами" и "Канзас-Сити".