КОНКАКАФ приняла решение наказать арбитра, попросившего автограф у Месси

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) решила наказать арбитра Марко Антонио Ортиса Нава, попросившего автограф у Месси после матча Кубка чемпионов между "Интером Майами" и "Канзас-Сити".
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