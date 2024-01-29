Handelsblatt: армия ФРГ почти исчерпала спецфонд на модернизацию

REUTERS Бундесверу (Вооруженные силы ФРГ) необходимы дополнительные денежные средства для модернизации, поскольку специальный фонд в 100 млрд евро, который был создан два года назад, практически исчерпан, сообщила газета Handelsblatt.
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