РБК СТИЛЬ
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РБК СТИЛЬ

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Характер — фермерский: читаем новый печатный номер «РБК Стиль»

Характер — фермерский: читаем новый печатный номер «РБК Стиль»

На обложке нового печатного номера «РБК Стиль» — сыр томм Саргиса Давтяна, основателя сыроварни «Ферма друга».

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