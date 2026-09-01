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Царьград

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VRT: мэр Лёвена запретил матч "Юнион" — "Хапоэль" 22 октября

VRT: мэр Лёвена запретил матч "Юнион" — "Хапоэль" 22 октября

Мохамед Ридуани, мэр Лёвена, запретил матч Лиги Европы 22 октября между "Юнионом" и "Хапоэлем" на стадионе "Ден Дреф" по соображениям безопасности.

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