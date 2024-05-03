Канатную дорогу на Ай-Петри обещают открыть через несколько дней

Отремонтированную канатную дорогу на плато Ай-Петри обещают открыть в понедельник, 6 мая. Как уже сообщал «Новый День», канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» является одним из главных туристических аттракционов Крыма.
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